Alex Bodi, dezvăluiri-bombă despre Bianca Drăguşanu. Cuvinte grele folosite de afacerist

Bianca Drăgușanu a postat recent câteva fotografii cu subînțeles pe Instagram și Alex Bodi a fost foarte afectat, astfel că a aruncat câteva cuvinte dureroase la adresa ei, chiar într-o emisiune de televiziune.

Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi, un nou scandal în stradă! "Ea a vrut să se arunce în faţa maşinilor!"

"Pe 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii", a declarat Alex Bodi.

"Am dormit la ea în casă pentru că așa am căzut de acord, eu aveam casă în București. Eu i-am tratat fetița ca pe un copil de-al meu, o mamă și o doamnă de afaceri nu postează ce postează ea și nu face ce face pentru a-și arăta maturitatea. Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e", a mai spus Alex Bodi.