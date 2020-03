Bianca Drăguşanu divorţează de Alex Bodi. Documentul BOMBĂ trimis cu executor judecătoresc FOTO

Alex Bodi i-a trimis soţiei sale, printr-un executor judecătoresc, o înștiințare conform căreia aceasta trebuie să se prezinte, marți, 10 martie 2020, la notar, acolo unde ar urma să rupă orice legătură legală, scrie SpyNews. Astfel, de data aceasta, Alex Bodi este cel care a înaintat actele de divorț și care dorește să se despartă de vedetă.

"Eu tot încerc de un an jumătate să fiu cea mai bună variantă a mea şi să fiu o femeie cu care consideră că orice bărbat are motive să se mândrească. Ideea este că eu sunt un om foarte mândru de mine şi de realizările mele, nu ma ce să-mi reproşez din niciun punct de vedere. Mai ales în relaţia pe care o am cu actualul meu soţ. Consider că merit să fiu iubită şi să primesc ceea ce dau. Am aşteptări prea mari!", spunea acum câteva zile Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au mai avut tentative de a divorţa, dar s-au împăcat de fiecare dată.