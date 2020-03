Bianca Drăguşanu, în LACRIMI la TV. Alex Bodi a certat-o chiar de ziua ei. "Merit să primesc ceea ce dau" VIDEO

Fosta prezentatoare a împlinit frumoasa vârsta de 38 de ani, ocazie cu care a fost invitată la emisiunea "Teo Show" de la KanalD. Bianca a povestit cum soţul său, Alex Bodi, a fost primul care a sunat-o la ora 12 noaptea, cu ocazia zilei sale de naştere. Însă, soţul fostei prezentatoare nu s-a putut abţine şi a certat-o pentru o poză "prea sexi" pe care blondina a postat-o pe contul personal de Instagram.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară.

Citeşte şi: Alex Bodi RUPE TĂCEREA! Totul despre divorţul de Bianca Drăguşanu

"Eu am considerat că nu este o poză care să îl deranjeze. Eu prin personalitatea mea şi firea mea sunt o femeie sexi, nu sunt o femei vulgară sau indecentă. De când sunt cu el am ţinut cont în toate postările mele. Se pare că nu a fost îndeajuns." , a mărturisit Bianca.

Bianca a mărturisit faptul că se străduieşte să fie din nou bine, fericită pentru fetiţa sa. În plus, aceasta îşi doreşte de ziua sa doar linişte şi iubire.

"Are nevoie să mă vadă cum mă ştii tu pe mine. îmi trebuie echilibru, linşte, dragoste, înţelepciune. Lucrurile astea îmi trebuie de ziua mea. Încerc de un an de zile să fiu cea mai bună variantă a mea. Nu am ce să îmi reproşez din niciun punct de vedere în relaţia mea cu actualul său, cu persoanele cu care lucrez. Merit să fiu iubită şi să primesc ceea ce dau" , a spus Bianca Drăguşanu.