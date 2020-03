Mama Biancăi Drăguşanu a sunat la 112! Susţine că a fost agresată de Alex Bodi. Poliţia a intervenit DE URGENŢĂ

Alex Bodi s-ar fi enervat după reproșurile pe care le-ar fi primit din partea soacrei și ar fi avut un exces de furie. Potrivit martorilor, bărbatul a înjurat-o și ar fi sărit să o lovească pe mama Biancăi Drăguşanu, scrie Cancan.

Femeia a sunat la 112 și i-a spus operatoarei că soțul fiicei ei a devenit agresiv. Întregul incident a avut loc chiar de ziua de naștere a Biancăi Drăguşanu.

Bianca Drăguşanu, în LACRIMI la TV. Alex Bodi a certat-o chiar de ziua ei. "Merit să primesc ceea ce dau" VIDEO

"Eu cred că trebuie să își ceară iertare în fața mea, în fața mamei mele, să își asume că a greșit, sa spună că eu nu i-am greșit niciodata și să spuna că este mandru de mine", a spus Bianca Drăgușanu, întrebată ce trebuie făcut pentru ca relația ei cu Alex Bodi să iasă din acest impas.

"Deci lucrul ăsta voiam să îl evit în public. Nu am cum să o fac. Da, față de mama ei mi-aș putea cere iertare pentru aminte lucruri pe care le-am spus, dar comportamentul meu și comportamentul dânsei față de mine nu are niciun fel de scuză. Față de Bianca mi-am cerut și ieri scuze, deci nu sunt un om orgolios într-un sens prost. Faptul că sunt aici demonstrează că nu am orgoliu și nu vreau să fac contre", a spus Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu a apărut de ziua ei în emisiunea Teo Show. În timp ce vorbea despre relația ei cu Alex Bodi, vedeta a izbucnit în lacrimi și a spus că încearcă să ajungă la un echilibru, dar că relația cu soțul ei este una foarte tensionată.