Bianca Drăguşanu, probleme GRAVE de SĂNĂTATE. "Am deja 7 sau 8 OPERAŢII"

"În urma RMN-ului pe care l-am făcut mi-a spus că trebuie să fac recuperare ca să nu ajung la operaţie. Eu am 7 sau 8 operaţii la tibii. Acum am la stângul. Dacă stau prea mult în picioare se umflă, se face vânăt. Încep să fac o terapie. Trebuie să am mare grijă la exerciţiile pe care le fac la sală. Muşchii spatelui s-au format mai bine. Nu am voie să alerg, nu am voie cardio, trebuie să fiu atentă ce exerciţii fac cu picioarele. Am avut probleme la un moment dat, dar pentru că am o alimentaţie sănătoasă nu a mai fost nevoie să fac insulină", a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită pentru o scurtă perioadă de timp, cu Victor Slav. După ce și-au reînnodat relația, din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță, Sofia Natalia. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut.