Bianca Drăguşanu se mărită din nou? A făcut anunţul BOMBĂ: "În viaţa mea se întâmplă lucruri frumoase. Urmează a treia căsnicie"

Invitată la emisiunea „Vorbeşte lumea”, de la ProTV, blonda a declarat că s-a învăţat minte după relaţia cu Alex Bodi și că a învățat din experiențele anterioare. Mai mult, ea e sigură că va fi mult mai atentă de acum înainte când se va pune problema unei noi relaţii.

„Cred ca după un an de stat cu cineva poți să-ți dai seama daca ești compatibil cu partenerul tău. Daca vezi că aceasta compatibilitate nu este potrivită, atunci trebuie să te iei să pleci. Dumnezeu mi-a dat semne și m-a pus să învăț lecții. Acum suflu și-n iaurt.

Mă simt în fiecare zi ca la 25 de ani chiar dacă am 38. Trăiesc fiecare zi ca fiind ultima, iar la bătrănețe mă vad o bătrână tânără și sexy. E normal să îmbătrânești, nu fumez, nu beau alcool, nu consum mult zahar și nu pentru că încerc să evit îmbătrânirea, că pâna la urmă este un proces normal al vieții.

Urmează a treia căsnicie. Consider că au fost experiențe și fiecare om este trimis în viața ta să te învețe câte ceva. Prima mea căsătorie a fost o experiență minunată din care o am pe Sofia, iar a doua este irelevantă și nici nu se pune la socoteală. Nu avem niciun copil, nimic de împărțit. Nici măcar n-am despre ce să mai vorbesc. Cred că amintirile se vor înlocui cu alte amintiri. În viața mea se întâmplă lucruri atât de frumoase”, a mărturisit Bianca Drăguşanu.

"M-a bătut rău de tot în mașină, apoi mi-a dat 6000 de euro"

Bianca Drăguşanu continuă seria dezvăluirilor şi mărturiseşte că Alex Bodi a fost extrem de violent cu ea, în maşină, după care i-a virat 6000 de euro în cont, deoarece era desfigurată şi nu putea să onorezele evenimentele programate.



"Mi-a făcut o afirmație defăimătoare, a spus că mi-a dat un pumn în față, dar m-a plătit pentru asta. De fapt, banii pe care i-am primit sunt banii pe care i-am pierdut eu, în timpul în care a trebuit să stau acasă și să-mi tratez vânătăile. În perioada aia nu am putut onora câteva evenimente de pe urma cărora urma să încasez fix suma pe care mi-a virat-o el. Mi-a oferit această sumă de 6.000 de euro în cont pentru că îi era teamă că mă duc la poliție.

Eu nu m-am dus după el la Viena, el m-a luat la Viena din teamă, a vrut cumva să mă întoarcă din drum, nu-și dorea acel divorț care trebuia să se pronunțe pe data 3 decembrie. În drum spre aeroport a avut loc o discuție între noi, i-am zis că eu îl aștept acasă să divorțăm, el a început să mă jignească, eu i-am răspuns la fel, dar a devenit violent și m-a bătut rău de tot în mașină.

În starea în care eram, am urcat în avion și am venit acasă. Printr-un prieten comun, a doua zi, a încercat să ia legătura cu mine. Mai mult, mă suna de pe diverse numere de telefon. Mi-a zis să accept această sumă de bani pentru că știa că am de onorat niște evenimente. El mi-a virat banii ăștia în cont pentru că știa că două săptămâni nu pot ieși din casă, așa că, de frică să nu ajung la poliție și să declar ceea ce mi-a făcut, mi-a plătit această sumă, sumă pe care eu trebuia să o încasez, lucru ce nu s-a mai întâmplat din cauza faptului că a trebuit să stau în casă, să mă recuperez", a mai spus Bianca.