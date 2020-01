Bianca Drăguşanu se pregăteşte să devină din nou mireasă. N-o să-ţi vină să crezi câte rochii va îmbrăca

„Eu mă pregătesc pentru nuntă. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o să fac un fel de prezentare de modă, pentru că îmi permit. Mi-am făcut planuri, dacă am atâtea rochii de mireasă. M-am gândit să schimb măcar 5! Mă duc cu una la biserică, mă schimb în alta, mai stau două ore ma schimb în alta, mai petrec 3 ore mă schimb în alta”, a spus Bianca Drăguşanu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Vedeta a mai dezvăluit cum va arăta rochia de mireasă pe care o va purta la biserică, povestind şi despre momentul cu furatul miresei.

„La Biserică va fi cu mâneci, că eşti totuşi în Biserică. Dansul mirilor o să o fac în a treia rochie, a patra – darul, a cincea – dansul naşilor.

Se fură mireasa în rochie lungă şi se aduce mireasa în rochie scurtă. Am vreo trei opţiuni (n.r. naşi). Sunt pregătită. Nu degeaba mi-a fost trimis harul să pot crea visele femeilor. Cu siguranţa voi avea şi eu filmul meu şi nunta aia de poveste pe care mi-o doresc. Eu am luptat şi am muncit mereu pentru ceea ce am”, a mai spus blondina.

Bianca Drăgușanu se pregătește să devină mămică

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi a ținut, de la bun început, capul de afiș în lumea showbizului autohton. Cei doi alcătuiesc un cuplu care face furori, de fiecare dată, iar orice informație despre viața lor este așteptată cu mare interes de toți fanii.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre posibilitatea de a rămâne gravidă cu Alex Bodi. ”El își dorește un băiat, eu o fetiță. Lucrurile astea le-am discutat după ce ne-am cunoscut, după o lună de zile”, a spus Bianca Drăgușanu.