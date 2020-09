Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi şi-au spus din nou ADIO. De data se pare că ruptura este DEFINITIVĂ

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărţit exact în ziua în care împlineau doi ani de relație.

"Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi", a declarat Bianca Drăgușanu pentru SpyNews.

Bianca Drăgușanu a explicat că lucru ce a determinat-o să ia această decizie a fost faptul că în relația lor nu exista comunicare.

"Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă", a mai spus Bianca Drăguşanu.