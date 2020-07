Teo Trandafir a pus-o la punct pe Bianca Drăguşanu! Replică dură ÎN DIRECT: "Eşti liberă să te ridici şi să pleci!"

Bianca Drăgușanu a vorbit despre momentele prin care trece, dar și cum a ajuns să se separe de Victor Slav, apoi a povestit că Tristan Tate nu știa cine că este prezentatoare TV.

Bianca Drăguşanu a făcut anunţul. Revine în televiziune: "Din toamnă ne revedem"

"Mi-am dat seama că avem mai mulți prieteni în comun, după care am ieșit. Apoi am fost prinși de paparazzi, iar eu sunt aici nevoită să vin și să spun: da, Teo, am ieșit, îmi asum!", a spus Bianca Drăguşanu.

Teo Trandafir a vrut să clarifice anumite lucruri și să nu se înțeleagă faptul că Bianca Drăguşanu ar fi fost obligată să vină în emisiune și să povestească, petru că a lucrat la Kanal D, ci că a fost strict alegerea și dorința ei de a împărtăși cu toți telespectatorii ceea ce se s-a întâmplat și ce se întâmplă acum în viața ei.

"Există niște inexactități. Unu: nu ești nevoită pentru că nu faci nimic din ceea ce nu-ți dorești. În momentul în care nu îți mai dorești această conversație ești liberă să te ridici și să pleci. Doi: nu ți-am pus nicio întrebare care să te fi vexat. Și trei: tot din calculator a reieșit că înainte de a fi nevoită să-mi dai mie explicații, tu te-ai pupat pe gură cu omul", a spus Teo Trandafir.

Bianca Drăguşanu îşi deschide şcoală... pentru dive: "Dana Budeanu este una dintre ele. Este o femeie asumată, mereu impecabilă"

Potrivit informațiilor apărute în presă, Tristan Tate voia doar să se folosească de imaginea Biancăi Drăgușanu pentru a ajunge celebru. După ce s-a despărțit de Tristan Tate, vedeta l-a întâlnit pe Alex Bodi.