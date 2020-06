Bianca Pop, prima reacţie după imaginile compromiţătoare cu Marian Aliuţă. "Mi-am luat ţeapă! Nu ştiam de soţie"

Marian Aliuță este căsătorit și are trei copii, lucru de care fosta ispită habar nu avea!

"Suntem prieteni foarte buni. Și imaginile vorbesc. Eu așa fac cu prietenii mei, mă sărut, sunt mai nebună, mai vulcanică, mai periculoasă. Am mâncat, mi-a fost rău și m-am murdărit, de aia m-am schimbat de haine. Am comandat ceva de mâncare, chiar dacă știu să gătesc. Dar mie îmi place să fiu servită. Femeile nu plătesc. O femeie care se respectă, mai ales. Suntem prieteni. Nu îl deranjez, nu mă deranjează. Este un domn de 1000 de stele. Îl respect foarte mult. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre subiectul ăsta. Nu e vina mea, dar mă simt prost. Eu nu am știut că sunt urmărită sau pozată. Nu e vina mea. N-am știut de soție. Îmi cer iertare public. Nu e vina mea. Mi-am luat țeapă. Îmi pare foarte rău pentru familia lui", a fost prima reacție a Biancăi Pop pentru Antena Stars.

Marian Aliuță i-a luat apărarea lui Ciprian Marica după ce o aventură de anul trecut a fost făcută publică.

"Fraților, jos pălăria pentru el ca jucător și pentru ceea ce a făcut el in fotbal! Am văzut ca unii (unele) îl judeca pentru ce a făcut. Este un bărbat împlinit din orice punct de vedere, are tot ce vrea și nu cred că există bărbat la nivelul lui să nu fi greșit... Are o familie frumoasă și merită respectat! Ca să vorbești de Marica și să-ți dai cu părerea, trebuie să ai complexe mari... Cel mai mult am văzut ca își dau cu părerea femeile. Probabil ar fi vrut unele să fie cu el în hotel, dar să nu fie prinse și la final și vreo 200€, că este pandemie și în perioada asta ar fi fost buni pentru a umple frigiderul! Ridică pălăria că ești bărbat, fratele meu!", scria atunci, pe Facebook, Marian Aliuţă.