BOMBĂ în SHOWBIZ! Fost fotbalist de la Steaua şi Rapid, prins cu AMANTA. Şi-a înşelat soţia cu o ispită de la "Insula Iubirii" FOTO

Marian Aliuță a fost surprins de paparazzii Spynews chiar la o întâlnire de amor cu Bianca Pop. Cei doi au petrecut câteva ore în apartamentul brunetei, motiv pentru care au dat şi ocomandă de mâncare. Fosta ispită de la "Insula Iubirii" a coborât să ia mâncarea, semn că fostul fotbalist a încercat să se ascundă cât mai bine de ochii lumii.

La plecare, Bianca Pop a ieșit îmbrăcată cu un halat. Preț de câteva minute, până când Marian Aliuță să se urce în autoturism, cei doi s-au sărutat cu foc şi s-au îmbrățișat pătimaş!

Ispita l-a condus apoi pe fostul fotbalist l-a autoturism și s-a întors în apartament. Cât despre Aliuță însă, acesta l-a lăsat ulterior pe șofer la o benzinărie și s-a îndreptat spre casă, acolo unde îl așteptau nevasta și cei trei copii pe care îi au împreună.

Marian Aliuţă a recunoscut în urmă cu câțiva ani că şi-a înşelat nevasta.

"Nu am fost uşă de biserică. Aşa am fost. Am mai fost şi eu prins, văzut, prin ziare. Niciodată nu s-a pus problema să divorţez. Nu am vorbit, am încercat să fiu cuminte, prin curte, prin casă, dar avem o relaţie foarte frumoasă, ne iubim. Acesta este echilibrul şi pleacă toată liniştea. Este cea mai bună prietenă a mea. Cu ea mă consult la decizii, deciziile bune le iau femeile. S-a supărat când m-a văzut prin ziare, dar am o femeie inteligentă şi e foarte uşor să termini cu cineva şi să iei pe altul. Eu cred că orice bărbat face acelaşi lucru. Nu cred că există bărbat să nu greşească. Pentru mine familia înseamnă totul şi nu o spun ca să se simtă soţia mea bine", spunea Marian Aliuță.