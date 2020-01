Bianca Rus, primele declaraţii după ce şi-a asumat relaţia cu Ştefan: "Nu exclud varianta căsătoriei"

Artista și-a găsit fericirea în brațele lui Stefan Farrell, unul dintre cei mai renumiți organizatori de evenimente din Transilvania. Se declară foarte îndrăgostită de noul ei partener și pare că e hotărâtă să îmbrace din nou rochia de mireasă. Imediat după ce a debutat povestea lor de dragoste, cei doi au ținut să se mândrească în mediul online cu faptul că sunt într-o relaţie.

"Suntem împreună, dar nu vreau să vă spun mai mult despre viața mea amoroasă. Iubi consideră că eu sunt o prințesă și din această cauză mi-a făcut cadou o limuzină cu care să mă plimb eu și prietenele mele. Pentru mine nu contează banii, contează doar pesoana de lângă mine.

Dar în acest caz contează și partea financiară. Dacă totul merge bine între noi nu exclud varianta căsătoriei. O să vă anunț când o să aibă loc nunta, dar asta rămâne de văzut”, a declarat Bianca Rus pentru Cancan.ro.

Bianca Rus a slăbit 60 de kilograme

La 31 de ani, Bianca Rus are un trup de zeiță și ar putea oricând să defileze pe un catwalk în ținute sexy și provocatoare. După ce a slăbit 60 de kilograme în urma operației de micșorare a stomacului, cântăreața cântărește 50 de kilograme.

Ea face sport și este foarte atentă ce mănâncă. “Iupiii! Am slăbit cinci kilograme. Sunt bine, sănătoasă. Am 50 şi ia-mă în braţe, 53, da. Mănânc sănătos, mănânc puţin, de exemplu astăzi am mâncat o salată de creveţi cu un strop de dulce. Fără uleiluri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie, vitamine. Sport? Fac şi sport. Mă încălzesc 10, 15 minute şi apoi bandă, steper.. nu mi-e poftă de nimic”, a declarat vedeta într-un interviu la o emisiune de la Antena Stars.

