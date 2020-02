BILETE TRATAMENT PENSIONARI. Anunţul făcut de ministrul Muncii provoacă panică printre vârstnici

BILETE TRATAMENT PENSIONARI 2020. "Am mai multe subiecte (destul de multe) în lucru în legătură cu activitatea Casei Naţionale de Pensii. Termin inventarul celor mai importante probleme în aplicarea legislaţiei privind pensiile, desluşesc situaţia scanării Carnetelor de Muncă, iau măsuri pentru arhivarea corespunzătoare a documentelor şi, printre toate acestea, mă preocupă şi sistemul de distribuţie a biletelor de tratament. Mă preocupă transparenţa cheltuirii resurselor şi eficienţa. Biletele de tratament şi odihnă pentru pensionari chiar trebuie repartizate mai eficient. Cererea pare mare (sunt influenţată, recunosc, şi de numărul mare de mesaje pe acest subiect) şi totuşi rămân nedistribuite circa 15.000 de bilete pe an. 15.000 de pensionari ar putea să îşi trateze afecţiunile şi să beneficieze de aceste oportunităţi gândite special pentru ei şi pentru nevoile lor. Voi analiza în profunzime în următoarea perioadă de ce se întâmplă ca biletele să nu fie folosite, în ce măsură se întâmplă din cauza unui management defectuos sau a procedurilor greoaie. Urmează măsuri de simplificare", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



Potrivit datelor prezentate de aceasta, în 2019 au fost contractate 179.446 bilete de tratament şi odihnă pentru a fi acordate gratuit pensionarilor. 167.169 au plecat spre distribuire şi numai 165.562 au fost ridicate efectiv.



"Nu toţi le şi folosesc, chiar dacă urmează tot procesul şi au răbdarea necesară de a trece pe la toate cozile. 1.200 nu au fost prezentate la unitatea turistică de tratament. În sistem este şi Casa de Pensii dar sunt şi parteneri contractaţi. Statul are şi companie în domeniu: Societatea de Tratament Blanear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (TBRCM) cu 13 spaţii balneare, restaurante şi baze de tratament balnear. Ar trebui să meargă lucrurile foarte bine", precizează Violeta Alexandru.



Ea a adăugat că va merge marţi cu proiectul pe 2020 în Guvern pentru a nu perturba calendarul de distribuţie, dar îi rămân multe de organizat în această privinţă.

"Vreau transparenţă totală şi pe acest subiect", a punctat ministrul Muncii.