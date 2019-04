Biletul weekendului pariuri1x2.ro: Cinci evenimente, cotă finală 7.60!

Biletul weekendului pariuri1x2.ro

Căutam profitul, mizând cu predilecție pe spectacol. Luăm în calcul pronosticurile ”ambele marchează”, pentru duelurile de Premier League, Crystal Palace – Everton și Leicester – Arsenal. Trupa lui Unai Emery traverseaza o perioada slabă, doar in ultimele 2 partide, ambele pierdute, incasând 6 goluri: 1-3 la Wolverhampton și 2-3, acasă, cu Crystal Palace.

Avem două pariuri și din Pro League, eșalonul de elităm al Belgiei. Investim pe favoritele Club Brugge și Genk, luându-ne mici măsuri de precauție. Pariem pe cele doua în șansă dublă, ”atașând” ambelor ponturi varianta ”peste 1.5 goluri in meci”.

Inchidem biletul nostru, cu un pronostic simplu la intâlnirea FCSB – Astra: 1 solist. În tur, la Giurgiu, bucureștenii s-au impus cu 2-0. Confruntarea din returul play-off-ului poate fi încă o dată tranșată de bucureșteni, în condițiile în care formația vizitatoare mai are doar un singur obiectiv în acest final de sezon: câștigarea Cupei României. În Liga 1, Astra are șanse minime să urce mai sus de locul 5, ocupat actualmente..

S 17:00 Crystal Palace – Everton, ambele marcheaza – Cota 1.70

S 21:30 KAA Gent – KRC Genk, X2 & peste 1.5 goluri in meci – Cota 1.47

D 14:00 Leicester – Arsenal, ambele marcheaza – Cota 1.50

D 19:00 Club Brugge – Anderlecht – 1X & peste 1.5 goluri in meci – Cota 1.38

D 21:00 FCSB – Astra, 1 – Cota 1.47

Cotă finală: 7.60



