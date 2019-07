BILETUL ZILEI 04.07.2019. Pe ce meciuri să pariezi astăzi

MLADENOVIC - KVITOVA

Turneu preferat pentru Petra, jucatoarea din Cehia simtindu-se excelent pe iarba londoneza. De asemenea, ascendentul moral pe care il are in fata adversarei (6 victorii in ultimele 6 intalniri directe) de astazi o face favorita certa pe Kvitova.

PRONOSTIC: 2 (Kvitova invinge)

COTA: 1.33

ANISIMOVA - LINETTE

Mergem pe mana pustoaicei din SUA in aceasta intalnire, Anisimova aratand o pofta excelenta de tenis in ultimele turnee. A debut perfect si la Wimbledon si nu credem ca Linette, o jucatoare greoaie din Polonia, se poate opune.

PRONOSTIC: 1 (Anisimova invinge)

COTA: 1.32

