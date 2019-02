BILETUL ZILEI 07.02.2019: Cum poţi câştiga azi bani din pariuri

GUINGAMP - LYON

Cu moralul la cote ridicate dupa ce a cauzat prima infrangere a PSG-ului in campionat, echipa de pe locul 3 in Ligue 1, Lyon vine increzatoare in aceasta deplasare din Cupa si credem ca are prima sansa la calificare. Gazdele de la Guingamp sunt cu gandul in primul rand la campionat acolo unde nu stau deloc bine si unde are meciurile grele in viitorul apropiat. Cum Lyon se bate pentru locul de ucl, credem ca diseara isi doreste sa rezolve ecuatia calificarii destul de repede, iar "nepasarea" adversarei fata de Cupa ar putea sa o ajute.

PRONOSTIC: PSF2 (Lyon conduce la pauza sau la final)

COTA: 1.42

BARCELONA - ZALGIRIS

Acest duel din Euroliga se anunta extrem de interesant, dar noi mizam pe gazde pentru aceasta intalnire. Etapele se scurg cu repeziciune in competitia numarul unu la nivel european si nimeni nu isi mai permite pasi gresiti. Barca cauta o clasare cat mai buna pentru playoff si, cel putin acasa, trebuie sa castige tot.

PRONOSTIC: 1 (Barca invinge)

COTA: 1.35

