BILETUL ZILEI 10.02.2019: Pe ce pariem duminică

Acest meci nu poate avea decat un singur rezultat in viziunea noastra, gazdele reprezentand o trupa excelenta pe teren propriu ( si chiar in general vorbind ). Atalanta a invins fara drept de apel, in Cupa, pe Juve si marcheaza la foc automat in ultima vreme. Spal nu reprezinta o trupa de speriat, se afla pe locul 14, si nu credem ca se poate opune visului de Champions League al trupei de pe locul 7, trupa care, cu o victorie, urca pe 4 pana la meciul Milanului.