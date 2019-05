BILETUL ZILEI 10.05.2019. Revin campionatele din Europa. Cine te poate îmbogăţi VINERI

St. Etienne - Montpellier

Desi vecine de clasament, locurile 4 si 5, cele doua trupe au finaluri de sezon diametral opuse. Gazdele spera la locul 3, aflat la doar un punct departare, loc 3 ocupat de Lyon care are o deplasare infernala la OM in aceasta etapa. Oaspetii vor termina pe locurile 5-6, in afara locurilor de europa. Credem ca Etienne are mari sanse la victorie etaland un joc excelent. Totusi alegem sa ne protejam.

Pronostic: SC 1X (Supercota gazdele nu pierd) Cota: 1.27

Click AICI pentru oferta complet[.