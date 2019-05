BILETUL ZILEI 12.05.2019. Pe ce meciuri să pariezi azi

Meci decisiv in lupta pentru titlu din Belgia in special pentru gazde care se afla la 6 puncte in spatele rivalei de diseara si care au pierdut duelul din tur cu 3-1. Pentru a mai spera la campionat in ultimele doua runde, Brugge trebuie sa invinga astazi si, daca se poate, sa o faca la mai mult de un gol diferenta, 2-0 fiind un scor perfect. Noi stim ca Genk reprezinta o trupa tare, capabila sa inscrie, dar alegem sa mizam pe ofensiva lui Brugge.