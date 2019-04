BILETUL ZILEI 24.04.2019. Pe ce mizăm miercuri

Pe tunari ii asteapta o deplasare extrem de dificila, pe terenul lupilor din Wolverhampton, asta dupa ce etapa trecuta au suferit un esec destul de greu de digerat, pe teren propriu, in fata lui Crystal Palace.

Pentru moment, Arsenal este out din top 4, pozitionandu-se pe pozitia a 5-a, ce-i drept, cu un meci in minus fata de Chelsea si Tottenham, echipele cu care se dueleaza pentru ultimele doua pozitii ce asigura prezenta in UCL in sezonul ce vine.

Am tot observat ca echipele obligate sa castige in deplasare, pe umerii carora se apasa toata presiunea meciului, nu reusesc in 90% din cazuri sa-si pastreze intacta poarta pana la final. Pe mana istoricului vom merge si noi, punand in balanta si faptul ca Wolves are sapte victorii si doua egaluri in ultimele noua partide jucate acasa!!!