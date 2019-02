BILETUL ZILEI 6.02.2019: Ce să pariem pe BARCELONA-REAL MADRID

Duel tare in etapa a 19a din Super League, Elvetia. Gazdele, locul 6, vaneaza pozitia ocupata de oaspetii de astazi, pozitie ce permite accesul in preliminariile EL. Zurich, desi nu sta grozav pe ultimele deplasari, este o echipa ceva mai valoroasa, o trupa ce a evoluat in grupe europene in acest sezon si care doreste acelasi lucru pentru sezonul viitor. Lupta pentru locurile 3 si 4 se va da pana in final astfel ca fiecare punct conteaza. Golaverajele de 27-34, respectiv 26-25 ne asigura ca vom avea un meci deschis si cu goluri.