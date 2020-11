Biletul zilei pariuri1x2.ro: Astăzi, combinaţie din 3 sporturi!

Biletul zilei pariuri1x2.ro

Pentru început ne îndreptăm atenția către partida amicală de fotbal dintre Belgia și Elvetia. Formația gazda are o ofensiva impresionantă, iar adversara sa vine după un spectaculos 3-3 in Germania. Ba mai mult, in ultima confruntare directa, disputată in 2018, s-a marcat de 7 ori, într-o suprinzătoare victorie cu 5-2 a elvețienilor. Considerăm că pariul ”peste 1.5” goluri are sufeciente argumente în partida găzduită de arena ”Den Dreef” din Leuven.

Pe cota 2 a zilei își fac loc din nou și pariurile din alte sporturi. Investim pe favoriți!

John Higgins, al 7-lea cel mai bun jucător de snooker al lumii, are prima șansă în disputa cu Milkins, partidă contând pentru calificăriile German Masters. Higgins are victorii pe linie în ultimele 5 meciuri directe, cea mai recentă datând din luna martie a acestui an.

Pariem si pe succesul lui Alex de Minaur, in duelul cu Aslan Karatsev, din optimile turneului de tenis masculin de la Sofia (Bulgaria). Dacă sportivul australian (25 ATP) este al 3-lea favorit al competitiei, tenismenul rus vine abia de pe locul 114 ATP. De asemenea, pentru Karatsev este deja al 3-lea meci din competiție, rusul având nevoie de calificări pentru a accede pe tabloul principal de la Sofia.

Miercuri, 11 noiembrie

13:30, (tenis) Alex de Minaur – Aslan Karatsev, 1, cota 1.26

21:00, (snooker) John Higgins – Robert Milkins, 1, cota 1.28

21:45, (fotbal) Belgia – Elvetia, peste 1.5 goluri, cota 1.26

Cota totala 2.06

