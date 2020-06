Biletul zilei pariuri1x2.ro: Ieri, obiectiv îndeplinit! Vezi cum facem pariurile de astăzi

Prima zi a săptămânii ne-a adus un nou combo în cota 2 câștigător. Am pariat pe cel puțin 9 cornere in Hamburg – Kiel (10), dar și pe înfrângeri ale spaniolului J. Justicia, în disputele cu cu M. Adams (0-5) și B. Koltsov (1-5) contând pentru turul 3 al competiției Icons of Darts Live League.