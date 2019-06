Biletul Zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Invinsi fara drept de apel de Romania, croatii pleaca si astazi cu a doua sansa in fata unei nationale care a invins dramatic Anglia, ratand si doua 11m in acel meci. Credem ca lanterna rosie a grupei va da totul pentru victorie, iar meciul se va juca pe contre, cu spatii mari in aparari. Franta a aratat excelent in ofensiva si credem ca va incanta si azi.