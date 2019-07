Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Meciurile de egalitate consemnate in Grupa F a Cupei Africii au complicat socotelile echipelor pentru ultima etapa. Astfel ca, doar Camerun este deja calificata, indiferent de rezultatele de diseara, in timp ce fiecare dintre celelalte trei echipe pastreaza sanse la calificare, fie de pe pozitia secunda, fie de pe a treia cea mai buna clasare.

Dupa sincopa cu Benin (scor 2-2), Ghana a remizat la 0 cu Camerun si are nevoie sa castige astazi pentru a elimina orice dubiu in ce priveste soarta calificarii. In cazul in care Camerun pierde cu Benin, ghanezii pot obtine chiar primul loc in grupa!