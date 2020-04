Birocraţia provoacă probleme în plină pandemie! Ajutoarele de înmormântare oferite de stat au întârzieri de câteva săptămâni

O înmormântare costă între 1.500 de lei şi poate să ajungă şi până la 10.000 în funcţie de preferinţele familiei. Oamenii se împrumută sau îşi înmormântează oamenii dragi pe datorie.

În plină pandemie de COVID-19 şi cu starea de urgenţă declarată de o lună, Florin a bătătorit coridoarele INML. Lui Florin i-a murit mama luni, iar pe lângă durerea suferită a mai urmat și calvarul birocraţiei româneşti.

"Am un copil mic de șapte luni acasă şi am vrut să evit să stau la INML prea mult, ştiind că acolo pot ajunge şi morţii de COVID 19. Totuşi, am stat câteva ore pe holurile instituţiei", a povestit Florin pentru Mediafax.

După ce şi-a identificat mama prin intermediul unor poze, aşa cum e procedura, Florin a mai fost nevoit să aştepte alte câteva ore pentru a face o nouă identificare pe cadavru la INML. Problema nu s-a încheiat aici. Acesta nu a putut ridica nici ajutorul dat de stat pentru înmormântare.

Dacă totuşi familia unei persoane decedate face rost de certificat atunci documentele trebuie trimise prin poştă sau online la Casa de Pensie, iar aici apare o cu totul altă problemă.

"Actele ajung foarte greu, vă daţi seama, prin poştă. Dacă dosarul nu este complet, cei de acolo trebuie să trimită înapoi răspuns la familia decedatului şi povestea se lungeşte. Dacă trimiţi pe mail, iar e o problemă că s-a întâmplat ca să vină răspuns că acea căsuţă e plină. Ştii când depui actele, dar habar nu ai când primeşti banii. Poate dura de la o săptămână într-un caz fericit, chiar la câteva luni", a mai declarat Florin.

"E greu acum pentru toată lumea, cu şomajul tehnic, cu oameni lăsaţi fără loc de muncă. Vă daţi seama că mulţi nu au de unde să plătească înmormântarea şi atunci se împrumută. Noi am avut mai multe astfel de cazuri deja", a mai spus reprezentantul casei de pompe funebre.