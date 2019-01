Boala care poate ucide şi are simptome asemănătoare cu gripa

Cel mai des, infectiile apar in randul copiilor, adolescentilor sau adultilor tineri, dar si persoanele varstnice sau cele cu un sistem imunitar slabit pot fi afectate.

Simptomele meningitei:

durere in zona cervicala,

febra,

frisoane,

dureri de cap combinate

stari de voma

somnolenta

dureri musculare.

Meningita este de doua feluri:

Meningita virala – este cea mai frecventa forma si nu prezinta simptome grave. In cazurile severe, aceasta poate duce la febra si frisoane. Aceasta afecteaza anual 80-92% din copiii mici si sugari. Aceasta poate fi transmisa prin mancare, apa si obiecte contaminate.

Meningita bacteriana – cauzata de meningococ sau pneumococ, bacterii care se gasesc in gat sau in nas, fara a provoca, de obicei, afectiuni. Problema apare atunci cand acestea ajung in sange, declansand boala. Streptococul de grup B si Listeria monocytogenes sunt alte doua bacterii care pot cauza meningita. In cele mai multe cazuri, meningita cauzata de Streptococul de grup B afecteaza nou-nascutii si se numeste meningita neonatala, iar cea cauzata de Listeria s-a regasit in randul adultilor in varsta.

Meningita bacteriana se transmite de la om la om, prin secretiile nazale si saliva. Daca nu este tratata, poate provoca afectiuni ireversibile ale creierului si poate duce la decesul pacientului in doar 24 de ore.

