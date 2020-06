Boala de care suferă Armin Nicoară. Saxofonistul care s-ar fi iubit cu Vlăduţa Lupău, în comă: "Am plecat în lumea de dincolo"

„Pentru mine a fost gata. Simțeam că viața mea aici s-a încheiat. A fost un chin pentru mine, nu mai suportam durerea. Plângeam de fiecare dată când îmi făceam injecția cu insulină. Nu acceptam să fac ceea ce-mi zic doctorii. Am ajuns la un moment dat, în loc de patru infecții pe zi, să-mi fac una pe zi, una la două zile. De atunci au început complicațiile.

Când am ajuns la spital, eu nu mai eram. Eu am crezut că e un vis, cred că am plecat în lumea de dincolo.. M-am văzut pe patul de spital. Am văzut o lumină albă, era o imagine blurată, dar acolo a fost ultimea mea imagine, mi s-a tăiat de tot filmul”, a povestit Armin Nicoară la Teo Show.

