Bogdan Aurescu, mesaj de solidaritate în urma cutremurului puternic din Turcia şi Grecia. "Condoleanţe pentru pierderea de vieţi"

"Suntem solidari cu Turcia şi Grecia după ce un cutremur puternic a lovit ambele ţări astăzi. Transmitem sincere condoleanţe pentru pierderea de vieţi omeneşti şi regrete pentru pagubele materiale suferite. Dorim o recuperare rapidă celor răniţi", a scris Aurescu, vineri, pe Twitter.

We stand in solidarity with #Turkey& #Greeceas a powerful #earthquake hit both countries today. We convey our heartfelt condolences for the loss of human lives®rets for material damage incurred. We wish a speedy recovery of those wounded@MevlutCavusoglu @NikosDendias