Bogdan Vintilă, audiat de POLIŢIE. Gigi Becali, ironii către oamenii legii: Ţi-am zis eu că miliţianul are inteligenţă, că are şcoală?

"Bogdan Vintilă a fost chemat la Poliția Capitalei, după ce un ziar a făcut reclamație. Ziariștii să-și facă treaba, dar reclamație? Nu mai are nimeni logică, nu mai știi nimic în țara asta. Dacă respecți legea, nu trebuie să-ți fie frică. Dar au am făcut pușcărie, chiar dacă am respectat legea. Au zis că premierea e mită", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul celor de la FCSB a spus că speră că "e mai multă deșteptăciune la miliție decât la alții". "Au făcut școala de miliție, eu așa îi zic, așa știu eu", a adăugat Gigi Becali.

"I-a arătat filmul Miliţiei, a zis, da, domne, e distanţare socială, s-a respectat, la revedere! Fiți sănătoși! Vezi, inteligenţa? Tătaru n-a avut inteligenţă să zică asta. Ţi-am zis eu că miliţianul are inteligenţă, că are şcoală? I-a lăsat filmele acolo să le studieze şi la revedere, să fie sănătos. Ţi-am zis eu?", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a precizat că "milițianul a fost îngrijorat că am început pregătirea", pe motiv că dacă ar fi așa, nimeni din țară nu ar mai respecta ordonanța în vigoare.