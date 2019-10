BOMBĂ în media. PRO TV se vinde pe două miliarde de dolari! Cine este cumpărătorul

PRO TV îşi schimbă proprietarul. Grupul de investiţii PPF al miliardarului ceh Petr Kellner este aproape de finalizarea negocierilor pentru achiziţionarea unei participaţii majoritare în operatorul de televiziune Central European Media Enterprises (CME) de la AT&T, a anunţat presa din Cehia şi Bulgaria, transmite Reuters. CME este prezent în Cehia, Slovacia, Bulgaria şi România şi Slovenia. În România, din portofoliul CME fac parte: Pro TV, Pro 2, Pro X, Pro Gold, Pro Cinema, Pro TV Internaţional, MTV România şi Pro TV Chişinău.

Compania americană AT&T deţine 64% din acţiunile obişnuite ale CME, dar controlează efectiv 75% din CME când se iau în calcul acţiunile preferenţiale. Capitalizarea de piaţă a CME se ridică la 1,13 miliarde de dolari, conform datelor Refinitiv. Publicaţia cehă Hospodarske Noviny şi portalul de ştiri Aktualne.cz au anunţat că în următoarele zile ar putea fi anunţat rezultatul negocierilor. Presă cehă susţine, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, că la discuţii participă şi Petr Kellner. Ziarul financiar bulgar Capital citează surse care spun că discuţiile dintre PPF şi CME sunt în stadiul final, iar un anunţ oficial ar putea urma joia viitoare. Un purtător de cuvânt al PPF a declarat că firma nu comentează asupra speculaţiilor de pe piaţă. Reprezentanţii CME nu au fost disponibili pentru declaraţii. Joi, CME şi-a majorat pentru a treia oară în 2019 estimările privind profitul operaţional anual, după ce rezultatele financiare în trimestrul trei din acest an au depăşit aşteptările analiştilor. În perioada iulie-septembrie 2019, CME a înregistrat un profit operaţional ajustat (OIBDA) de 41,40 milioane dolari, peste cifra de 39,2 milioane de dolari previzionată de analişti. Compania şi-a îmbunătăţit pentru a treia oară în 2019 estimările privind profitul operaţional ajustat din acest an, dar nu a dat o cifră exactă. În aprilie, CME prognoza că va realiza în acest an un profit operaţional de aproximativ 240 milioane dolari şi un flux de numerar de 170 milioane dolari. Veniturile nete ale companiei au urcat la 138,9 milioane de dolari în trimestrul trei din acest an, sprijinite de creşterea din Cehia, Slovacia şi Slovenia, care a compensat declinul din Bulgaria şi România.