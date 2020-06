Bombă în showbiz! Alex Bodi, dus de urgenţă cu poliţia în carantină instituţionalizată. Ce s-a întâmplat cu iubitul Biancăi Drăguşanu

Iubitul Biancăi Drăgușanu, aflat la volanul uneia dintre mașinile sale luxoase, a fost oprit de agenții rutieri pe șoseaua Pipera. Era abia trecut de miezul nopții, iar fostul soț al focoasei blondine reușise să depășească limita de viteză, având nu mai puţin de 104 km/h.

A fost legitimat, iar în urma verificărilor s-a aflat că era întors recent dintr-una dintre țările cu pericol, iar Bodi ar fi trebuit să fie în izolare. Potrivit Spynews.ro, oamenii legii l-au luat pe sus și l-au dus direct într-un centru de carantină.

Alex Bodi i-a dezvăluit secretul Biancăi Drăguşanu

Alex Bodi şi Bianca Drăguşanu au pornit un adevărat război, după ce au semnat actele de divorţ. Cei doi îşi aruncă vorbe grele şi fac dezvăluiri incendiare, unul despre comportamentul celuilalt.

Bărbatul nu a suportat că fosta lui soţie l-a denigrat şi a continuat să dezvăluie lucruri pe care puţini oameni le cunosc.

”În noaptea respectivă, ea amenința și urla, țipând că are un cuțit și vrea să se omoare și am patru persoane martore care erau la ea în casă, pot să declare lucrul ăsta. Și a luat nu știu câte pastile.. Ea, în nebunia ei, când am luat-o de pe jos, mi-a zis că a luat patru x****-uri. Am ajutat-o să-și revină și am chemat și pe cineva care să o ajute. Între timp și-a revenit, dar greu.”, a declarat Alex Bodi.

Afaceristul a trimis un prieten la locuința Biancăi, asigurându-se că va avea martori în cazul în care blondina va ieși pe post și va minți.

”Eu dacă nu aveam dovezile astea, eram ”omul negru”. Un prieten comun de-al nostru care avea cheia ei a venit de urgență la ea acasă, după ce l-am sunat că ceva nu este ok. Și să vă explic și motivul.

Tu nu ești o femeie psihic puternică și ai recurs la niște gesturi nedemne pentru o mamă și o femeie matură. Nu am vrut să creadă lumea că aș fi bătut-o eu și de aceea i s-a făcut rău. Cum puteam să demonstrez fără dovezi?”, a continuat el.