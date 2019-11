Bombă în showbiz! Este cuplul momentului în România: el are 28 ani, iar ea 50!

Anghel Damian a făcut primele declarații despre iubita lui.

"Voi merge şi eu în Turcia spre finalul filmărilor la serial. Momentan, am 14 spectacole şi scriu de zor scenariul. După ce petrec 10 ore sau mai multe la laptop, prima oară îi arăt ce am scris Liei, iubita mea. În perioada asta sunt singur şi nu e atât de uşor, dar alţii supravieţuiesc în condiţii mai grele. Când iubeşti, viaţa te inspiră să scrii mai bine. Universul din Vlad este şi un univers din viaţa mea. Este foarte greu să scrii despre iubire, adevăr, relaţii, răzbunare dacă nu ai trecut şi tu prin astea, să prinzi exact esenţa. La început eram chiţibuşar, am un fotoliu cu taburet şi scriu câte 8-10 ore. Ei îi arăt prima oară textele pe care le scriu pentru serial, apoi regizorului Jesús del Cerro, producătorul serialului Vlad. Mă bucur că povestea va fi 100% originală şi putem spune că avem povestea noastră. Vom avea multe surprize anul viitor în al treilea sezon", a spus actorul pentru Click!.

Lia Bugnar se află în această perioadă alături de Maria Buză în Taiwan, unde filmează pentru reality-show-ul "Asia Express".