Bombă în showbiz. Vedeta este însărcinată în 5 luni: "Vom avea fetiţă. Se va numi Anastasia Maria"

Este vorba despre Silvana Rîciu, care a povestit cum a decurs sarcina ei până la acest moment, dar și ce sex are bebelușul pe care îl poartă în pântece.

"Am convenit împreună cu soțul meu să nu spunem absolut nimic până nu suntem 100% siguri că totul merge bine în sarcină și, în plus, am vrut să evităm și gândurile negative ale multora', a spus Silvana Rîciu pentru Ciao.

Primele trei luni de sarcină nu au fost tocmai ușoare pentru viitoarea mămică. Silvana Rîciu a mărturisit că i-a fost foarte rău în acea perioadă, însă acum totul este bine.

'Primul trimestru de sarcină a fost foarte greu pentru mine. În primele 4 luni mi-a fost foarte rău zilnic, am vomat foarte mult, am fost și internată câteva zile în spital, toată ziua stăteam doar în pat și abia seara târziu reușeam să mănânc câte ceva și să beau apă. Prima parte a sarcinii a fost toxică.

Acum, slavă Domnului, stările de rău au trecut. În general sunt bine ca stare, dar obosesc foarte repede, simt nevoia să dorm mai mult și doctorul mi-a recomandat să nu fac absolut deloc efort…Mai am zile când îmi este rău, dar sunt cu mult mai bine acum, în comparație cu primele 4 luni de sarcină când nici nu puteam pleca undeva de acasă de rău ce îmi era.', a spus cântăreața.

"Vom avea fetiță. Se va numi Anastasia Maria"

Interpreta de muzică populară va avea încă o fetiță și așteaptă cu mare nerăbdăre să o strângă la piept peste câteva luni. Silvana Rîciu a ales deja numele micuței sale.

"Vom avea fetiță. Se va numi Anastasia Maria. Aveam nume pregatite dinainte de a rămâne însărcinată. Stabilisem împreună cu soțul meu, cum se va numi bebe, dacă va fi fetiță sau băiețel", a mai spus vedeta pentru sursa mai sus menționată.

Silvana Rîciu mai are doi copii, o fată și un băiat, iar aceștia își mai doreau un bebe în familia lor. Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a bebelușului.