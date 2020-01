BOMBA ÎNCEPUTULUI DE AN. Ioana Ginghină iubeşte din nou. "Este frumos să ştii că ai pe cineva acolo"

Ioana Ginghină se numără printre actriţele cunscute de la noi din ţară, dând viaţa unor personaje care au rămas întipărite în aminitirile tuturor, scrie spynews.ro. Cu toate că pe plan profesional totul a mers bine, pe plan personal, destinul nu a fost mereu de partea ei. Anul trecut, Ioana şi soţul ei au divorţat, actriţa oferind mai multe declaraţii despre situaţia în care afla la momentul respectiv. "Cred că știu unde s-a produs fisura...Este însă doar o presupunere a mea. Atunci când devii mamă, pe primul loc este copilul și apoi restul. Însă cred că omul de lângă tine ar trebui să înțeleagă asta. Poate că trebuia mai multă comunicare, nu știu!

Ca să salvez aparențele și căsnicia, am jucat foarte mult teatru. Nimeni nu a simțit nimic, doar mama. Aici este de fapt problema, că am jucat atâta, încât nu mai știam care este aevărul. Eu mi-aș mai fi dorit un copil, însă Alexandru nu a mai vrut, așa că am respectat dorința lui.

Probabil că familia mea, educația, exemplul pe care l-am văzut acasă m-au făcut să-mi dorsc atât de mult să rămân în această căsnicie. Pentru că ai mei sunt foarte apropiați, veseli, împăcați cu tot ceea ce sunt și ce au, chair sunt fericiți. M-au surprins plăcut reacțiile lor atunci când le-am spus că am probleme în căsnicie. Nu m-au judecat, nu l-au jduecat nici măcar pe Alexandru, ci doar m-au susținut cu multă iubire. Exact ce aveam nevoie.", susţinea Ioana acum ceva timp.

Ei bine, o dată cu noul an, se pare că lucrurile s-au aşezat frumos pentru actriţă, care ar trăi din nou fiorii dragostei. Invitată în cadrul unei emisiuni tv, Ioana a povestit despre cum şi-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de cei dragi, familie şi apropiaţi, dar şi de un "prieten" care se transformă treptat într-un..iubit?

Bărbatul a avut grijă de artistă în momentul în care aceasta a avut câteva probleme de sănătate. "Am fost răcită, iar el a avut grijă de mine. Cu flori și cu atenție un bărbat mă poate cuceri. Este frumos să știi că ai pe cineva acolo care are grijă de tine atunci când ai nevoie", a spus Ioana. Legat despre o posibilă relaţie pe viitor, bruneta nu a zis nimic sigur, dar nici nu a negat o posibilă idilă între ea şi cel care îi este "prieten": "O să vedem ce va fi".