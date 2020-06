BOMBĂ la FCSB! Helmut Duckadam şi-a dat DEMISIA! Prima reacţie a lui Gigi Becali

Helmut Duckadam a dat de înţeles că nu mai este dorit la FCSB, cel mai probabil chiar de patronul Gigi Becali, dar i-a mulţumit acestuia pentru tot ce i-a oferit.

Helmut Duckadam dezvăluie salariul primit de la Gigi Becali. Ce pensie militară are "Eroul de la Sevilla"

"Dupa multe ezitari, am hotarat azi, 14.06.2020, ca este momentul sa-mi înaintez demisia din cadrul SC Fotbal Club FCSB. Consider ca este mai onorabil sa-ti înaintezi demisia, cand simti ca nu mai esti dorit, decât sa astepti momentul cand vei fi dat afara. Au fost momente dificile, dar si foarte multe momente frumoase! A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viata mea! Îi multumesc domnului Becali, in numele familiei mele, pentru tot ce a facut pentru noi si îl asigur ca voi ramane acelasi om serios si loial. Doresc mult succes echipei, si-mi doresc, ca in acest an sa câstige un trofeu!", a postat Helmut Duckadam.

Helmut Dukadam era singurul component al marii echipe Steaua '86 care acceptase să lucreze cu Gigi Becali.

"Mă surprinde total această decizie. Nu am știut nimic. Îl voi suna pe Vali Argăseală chiar acum să văd ce s-a întâmplat. Helmut este un om serios, iar eu l-am respectat. Voi afla exact ceea ce s-a întâmplat pentru că e clar că el a avut un motiv întemeiat să anunțe acest lucru. Sunt foarte surprins și voi verifica ce s-a întâmplat. Mie Helmuth nu mi-a zis nimic", a declarat Gigi Becali.