Boris Johnson are coronavirus. Anunţul oficial a fost făcut chiar de premierul Marii Britanii VIDEO

Boris Johnson a explicat într-un clip scurt că în ultimele 24 de ore a resimţit simptpme slabe şi s-a simţit destul de obosit, astfel că a făcut testul pentru coronavirus, care a relevat că este infectat cu Covid-19.

Boris Johnson se află la reşedinţa sa din Downing Street 10, urmând să conducă însă Marea Britanii de la izolare în următoarea perioadă de timp, dar sub supravegherea atentă a medicilor.

''În ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome uşoare şi am fost testat pozitiv la coronavirus. Mă aflu acum în autoizolare, dar voi continua să conduc răspunsul guvernului prin videoconferinţă, în contextul luptei împotriva acestui virus", a spus Boris Johnson.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri