Bornele primului an de grădiniţă

Termenul de gradinita te duce cu gandul la o gradina in care se planteaza seminte. Iar aceste seminte sunt semintele invataturii care se planteaza in fiecare copil in parte.

Dupa primul an de gradinita, educatorii si-ar dori sa vada copii sanatosi, capabili, dornici sa invete. Misiunea educatorilor este sa-i ghideze pe toti in dezvoltarea lor psihica, fizica, sociala, comportamentala.

Nu exista o formula perfecta care sa determine daca un copil s-a adaptat sau nu la gradinita, insa exista cateva borne ale primului an de gradinita care sa-i ghideze pe parinti in aflarea raspunsului.

Iata care sunt bornele primului an de gradinita.

Dezvoltarea fizica si motorie

– se duce si se descurca singur la baie

– se imbraca singur

– taie cercuri cu foarfecele

– traseaza formele geometrice de baza

– identifica asemanarile si deosebirile din imagini

– recunoaste grupurile formate din 1, 2, 3,4 sau 5 obiecte

– numara pana la 10

– sorteaza orbiectele asemanatoare dupa culoare, marime, forma

– observa diferentele dintre diferite texturi

– utilizeaza corespunzator furculita

– isi poate scrie numele cu majuscule

– poate prinde si pasa o minge mare

– poate sari inainte intr-un picior si inapoi in doua picioare.

– isi poate schimba directia in timp ce alearga

– coboara scarile alternand picioarele

– initiaza propriile activitati.

Dezvoltarea sociala si comportamentala

– asculta povestile fara sa intrerupa

– este atent pe perioade scurte de timp la indicatiile adultului

– face sarcinile de prima data cand i se cere

– urmeaza doua-trei indicatii exprimate oral

– finalizeaza o activitate inainte sa inceapa alta

– intelege ca actiunile au si reactiuni

– isi asteapta randul si imparte cu ceilalti copii

– se bucura sa interactioneze cu 4-5 copii fara supraveghere continua

– stie cum sa urmeze regulile

– recunoaste autoritatea

– respecta posesiunile celorlalti

– este interesat de lumea inconjuratoare, nu doar de ceea ce se petrece acasa sau la gradinita

– ii place sa se joace pe roluri si imita roluri de adulti

– lucreaza independent

– petrece timp departe de parinti fara sa fie trist.

