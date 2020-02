BOTOSANI - FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE (ora 20:30) în etapa 1 din PLAY OFF LIGA 1

BOTOSANI FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Ovidiu Hațegan va arbitra meciul BOTOSANI - FCSB, ajutat de asistenți Octavian Șovre şi Sebastian Gheorghe. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, sâmbătă, de la ora 20:30, BOTOSANI FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

"Am văzut că ei nu se tem de noi, nu au nicio teamă, aşa că nu e niciun fel de problemă. Nu am teamă de nimeni, nu am respect faţă de nimeni în teren. Eu i-am luat trei puncte lui FCSB. I-am bătut cu 2-0 fără drept de apel, trebuia să fie vreo 6-0. În spatele fundaşilor mei se mai juca o miuţă, FCSB nu a trecut jumătatea terenului în a doua repriză. Botoşani nu are nicio relaţie de prietenie cu absolut nicio echipă", a declarat Marius Croitoru, antrenorul celor de la BOTOSANI.

"E un nou început, jucătorii sunt conectați la play-off, mă bucur că și-au dat seama de lucrurile pe care nu le-au făcut până acum, atitudine, determinare, astea ne trebuiau. Am încredere că vom face un meci bun contra unei echipe care joacă ofensiv, cu antrenor foarte bun, aflată în premieră în play-off. Sunt opt zile cu trei jocuri foarte importante, sunt convins că vom ieși cu bine din aceste trei jocuri", a declarat Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB.

FCSB a avut o serie de 13 meciuri fără înfrângere de la promovarea celor de la BOTOSANI în Liga 1. Totul s-a întrerupt în turul acestui campionat când trupa lui Marius Croitoru s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la FCSB, jucată la Pitești. De atunci, lucrurile s-au încins. Antrenorul celor de la BOTOSANI i-a "înțepat" pe bucureșteni de câte ori a avut ocazia. BOTOSANI FCSB, meci contând pentru prima etapă din PLAY OFF LIGA 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 20:30.

Echipele probabile la meciul BOTOSANI - FCSB

BOTOSANI: 13. Hankic - 2. Haruț, 6. Chindriș, 32. Șeroni, 30. Țigănașu - 67. Papa, 8. J. Rodriguez - 15. Așkovski, 18. Ebenhofer, 7. Keyta - 17. Dugandzic. Rezerve: 1. Ed. Pap - 14. Carlone, 19. Patache, 27. Ed. Florescu, 66. Chalkiadakis, 87. Mendoza, 90. Holzmann. Antrenor: Marius Croitoru.

FCSB: 34. Bălgrădean - 2. Val. Crețu, 4. Miron, 15. Momcilovic, 3. Panțâru - 23. Ov. Popescu, 6. Nedelcu, 10. Fl. Tănase - 98. Man, 19. Ad. Petre, 7. Fl. Coman. Rezerve: 99. Vlad - 8. L. Filip, 9. Gnohere, 11. Moruțan, 20. Vână, 27. Olaru, 88. Ad. Popa. Antrenor: Bogdan Vintilă.

