Bravo ai stil Celebrity 14 Martie 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Eliminare şoc sâmbătă seară

Bravo ai stil Celebrity 14 Martie 2020. Andreea Tonciu a făcut o scurtă demonstrație în timpul emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities. Vedeta a vrut să le arate tuturor că se pricepe și la masaj, nu doar la modă.

Urmariti Bravo ai stil Celebrity Episodul 32 din 14 Martie 2020. Emisiunea de la Kanal D va putea fi urmărită 4 zile pe săptămână; de miercuri până vineri, de la ora 22:00, iar sâmbăta, Galele vor fi difuzate de la ora 23.00

Cel mai urmărit show de fashion din România, devenit un adevărat fenomen generator de comunități întregi de fani în online, revine pe micile ecrane, la Kanal D, cu surprize uriașe, sub numele de "Bravo, ai stil! Celebrities".

Mă bucur nespus să fac parte din acest proiect! Sunt o fire creativă, sociabilă, îmi place să glumesc și sunt mereu pregătită să încing atmosfera! Vreau să mă descopăr prin ochii celorlalți în această competiţie. Prin multă muncă, cu ambiție, cu perseverență, talent și viziune acest vis poate deveni realitate, spune Bianca Rus.

Bravo ai stil Celebrity 14 Martie 2020



Cele nouă concurente, Andreea Tonciu, Bianca Giurcanu, Theo Rose, Deea Codrea, Gina Chirilă, Calina Dumitrescu, Raluca Tănase, Maria Ilioiu și Bianca Rus, prezentatoarea show-ului, Ilinca Vandici, dar și cei trei jurați magnifici, Raluca Bădulescu, Cătălin Botezatu și Maurice Munteanu, sunt gata pentru întâlnirea cu telespectatorii. În decorul spectaculos, invadat de lumina reflectoarelor, cele nouă aspirante la marele titlu vor defila în fața juraților și a telespectatorilor pentru a-și demonstra veleitățile stilistice.

Posesoarea unei voci fenomen, Theo Rose a debutat pe scenă de la o vârstă fragedă, interpretând melodii din repertoriul popular. De la vârstă de 11 ani își descoperă pasiunea pentru muzică ușoară, fiind apreciată de public și jurii de specialitate, obțînând numeroase premii și trofee la diferite concursuri.

Fie ca analizeaza tinutele sau pun in discutie comportamente, discuta intre ei, in culise, sau schimba replici cu aspirantele la marele premiu, acestia pot fi in orice moment surprinsi de natura umana.

Maurice Munteanu, impresionat de o concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” ”La ea nu simt ascunzișurile astea penibile”



Maurice Munteanu i-a creionat, in culise, un portret magulitor uneia dintre concurente. "A intrat in competitia asta cu fruntea sus, cu un gen de umor foarte ok. E o fata cu mult bun-simt. (....) Are o transparenta, la ea nu simt ascunzisurile astea penibile, nu simt strategiile", a adaugat Maurice Munteanu.

In acelasi timp, la antipodul acestei bunei impresii, s-a situat alta concurenta, Maurice Munteanu declarandu-se foarte dezamagit de atitudinea ei.

„M-a deranjat foarte tare faptul ca atunci cand ii spuneam ce cred despre tinuta ei, o vedeam undeva, in fundal, gesticuland.(...) N-am intrat prea in detalii cu fetele, dar li se pare prea mult ca au revolutionat nefacand nimic", a spus Maurice Munteanu.

Cine l-a impresionat, dar si cine l-a dezamagit profund pe Maurice Munteanu, precum si cum se vor descurca tinerele concurente in fata juratilor, aflati urmarind in aceasta seara, de la 23:00, o noua editie a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities", la Kanal D.