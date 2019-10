Articol publicat in: Extern

Brexitul poate încă să fie anulat, în ciuda noului acord anunţat de Boris Johnson

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Partidul Liberal Democrat (Lib-dem, proeuropean) este hotărât să oprească Brexitul, în pofida noului acord anunţat de premierul britanic Boris Johnson şi liderii europeni, a anunţat joi şefa formaţiunii Jo Swinson, relatează The Associated Press. Jo Swinson s-a declarat ”mai hotărâtă ca oricând” să oprească Brexitul şi să dea ”publicului ultimul cuvânt”.



Partidul Liberal Democrat susţine organizarea celui de-al doilea referendum al Brexitului.



Formaţiunea vrea să oprească procesul Brexitului prin revocarea Articolului 50 al tratatului european, în cazul în care Swinson devine premier. Citeşte şi Uniunea Europeană şi Marea Britanie au ajuns la un acord privind Brexitul



Johnson a anunţat un acord al Brexitului, însă Guvernul urmează să întâmpine dificultăţi în ratificarea textului în Parlament.



