Brian May, chitaristul trupei Queen, a cântat pentru un ursuleţ koala salvat din incendiile australiene (VIDEO)

Koala pare că apreciază muzica veteranului membru al trupei Queen, care a publicat imaginile pentru a îndemna oamenii să facă donaţii în beneficiul Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, o organizaţie care se ocupă de salvarea animalelor.

Potrivit autorităţilor australiene, peste un miliard de animale au murit în cele mai recente incendii de vegetaţie care au afectat Australia. Imagini cu koala - specie deja declarată ameninţată - arşi, gemând de durere, salvaţi de pompieri, veterinari şi oameni obişnuiţi au făcut înconjurul lumii.

