Brigitte Sfăt a facut CANCER. Vedeta a mărturisit ce a dus la această BOALĂ

Brigitte Sfat a marturisit ca a facut cancer. Vedeta a ajuns tocmai in Austria unde un medic i-a spus cauza bolii sale. Aceasta ar fi facut cancer deoarece nu se exterioriza si tinea toate sentimentele in ea.

"Când mă deranjează ceva, spun sau pur şi simplu arăt. Am învăţat să mă exteriorizez şi să nu-mi ascund sentimentele, mai ales cele de răbufnire, de acum trei ani, când am fost diagnosticată cu trei tumori care mi-ar fi îmbolnăvit tot organismul şi ar fi răspândit cancerul. Specialistul din Austria care s-a ocupat de mine mi-a spus că am ţinut foarte mult în mine şi că nu am scos în exterior ce simţeam, iar asta a dus la cancer. Aceste boli se fac şi pentru că oamenii nu se exteriorizează. Din acel moment am spus că nu mai vreau să ţin în mine, să mă îmbolnăvesc", a marturisit Brigitte Sfat.