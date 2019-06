Brigitte Sfăt, de URGENŢĂ la MEDIC. DECIZIE EXTREMĂ după ce a aflat că are probleme GRAVE de SĂNĂTATE

Brigitte Sfat incepe tratamentul de fertilizare, mai ales ca Florin Pastrama vrea sa devina tata cat mai curand. Cu toate ca cei doi au marturisit ca intretin relatii intime de trei ori pe zi, sarcina intarzie sa apara.

Averea IMPRESIONANTĂ cu care se laudă Florin Pastramă. Cât este de BOGAT soţul lui Brigitte Sfăt

Prietena lor a dezvaluit ca cei doi au mers la o clinica specializata in fetilitate. Brigitte Sfat si Florin Pastrama spera sa conceapa un copil in luna de miere.

"Florin nu are niciun copil, clar își dorește unul. Brigitte are doi copii, dar și-a dorit foarte mult un copil pe care să-l crească cu tatăl, să crească cu doi părinți. Toți avem țeluri în viață, ea și-a dorit un copil care să crească cu doi părinți și își dorește acum, cu Florin. Au început tratamentul, își doresc să ajungă cât mai repede la un rezultat, chiar anul acesta. Este bine, este evident agitată pentru că urmează nunta, sunt atâtea de rezolvat, mai are o săptămână, dar e fericită și eu zic că dacă va fi o relație așa cum sper eu și cum și-o dorește ea, Brigitte va elimina mult din temperamentul ei vulcanic, că ei asta îi trebuie, cineva care să-i ofere liniștea care i-a lipsit", a spus Diana, prietena lui Brigitte Sfat, pentru Cancan.

Florin Pastramă, UMILIT de Brigitte Sfăt pe o plajă de lux din Mamaia. Limbaj ŞOCANT folosit de fosta soţie a lui Ilie Năstase

Florin Pastrama si Brigitte Sfat s-au cunoscut in cadrul emisiunii "Ferma" de la Pro TV. Cei doi sustin ca se iubesc si s-au casatorit civil pe 27 mai 2019.