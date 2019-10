Articol publicat in: Sport

Buducnost - SCM Râmnicu Vâlcea 23-19 în Liga Campionilor la handbal feminin

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net SCM Râmnicu Vâlcea, campioana României la handbal feminin, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, de Buducnost, cu 23-19 (13-10), în a treia partidă din grupa C a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale partidei au fost Radicevic 10 goluri, pentru gazde, respectiv Norgaard 4 reuşite, pentru SCM Râmnicu Vâlcea. În cealaltă partidă a grupei, tot sâmbătă, SG BBM Bietigheim – Brest, scor 32-35. Brest este lider cu 6 puncte, urmată de Buducnost cu 4, iar SG BBM Bietigheim se află pe ultimul loc, cu 0 puncte. CSM BUCURESTI - MKS LUBLIN 35-19 în LIGA CAMPIONILOR la HANDBAL FEMININ Programul în continuare al campioanei României este: cu Buducnost (acasă, în 1 noiembrie), cu Bietigheim (deplasare, 10 noiembrie) şi cu Brest (acasă, 16 noiembrie). Primele trei clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale, unde se va lupta pentru sferturile de finală şi, ulterior, Turneul Final Four, programat în 9-10 mai 2020, la Budapesta. loading...

