Bunicul Luizei Melenu a fost externat la cerere: "Vreau să fiu alături de Monica"

"Nu am vrut sa las fata singura. Am iesit pe semnatura pentru ca vreau sa fiu alaturi de ea. Am gasit foarte multa intelegere la cadrele medicale din spital. Ma simt mai bine. Le multumesc inca o data celor care au avut grija de mine. Vreau sa fiu alaturi de Monica. Am iesit pe semantura pentru ca nu pot sa o las singura pe Monica. Ni s-a promis ca vom face o comisie individuala, iar un cadru medical va sigila cutia si sa fiecare sa raspunda pentru ce va face. Aceste probe ne-au promis ca se vor lua in fata nosatra si a avocatului si sa mearga si un rerpezentant al presei sa fie alaturi de noi. Sper sa se tina de cuvant", a declarat bunicul Luizei, la România TV, imediat după externare.

Bunicul Luizei Melencu a fost internat în Secţia de cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova, după ce vineri seara s-a prezentat în UPU cu valori crescute ale tensiunii arteriale.

"Bătrânul este internat în Secţia de cardiologie, este conştient, cooperant şi stabil, prin tratament i s-au redus valorile crescute ale tensiunii arteriale cu care s-a prezentat la spital, nu mai are durere în piept. Este posibil ca pacientul să rămână internat şi în acest weekend", a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al SCJU Craiova, dr. Cristiana Geormăneanu.

Mama şi bunicul Luizei Melencu au ajuns vineri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, cei doi acuzând dureri în piept cu caracter anginos, iar bunicul fetei a inhalat vapori de benzină, având şi o criză hipertensivă.

Bunicul Luizei are tensiunea 22 şi riscă să facă accident vascular cerebral. El rămâne internat în spitalul din Craiova

Cei doi au fost transportaţi la SCJU Craiova cu o ambulanţă, acuzând stări de rău, după ce oamenii legii au venit la locuinţa lor pentru a pune în aplicare un mandat de aducere la DIICOT pe numele Monicăi Melencu pentru prelevarea de probe biologice.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat vineri seara că, pe baza concluziilor medicale preliminare, mandatul de aducere nu a putut fi pus în aplicare vineri.