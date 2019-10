Bunicul Luizei, reacţie tulburătoare: "Este lipsit de onoare" VIDEO

"Am văzut şi noi aseară ca domnul perşedinte Iohannis i-a cerut să-şi dea demisia, dar dumnealui spune că numai laşii îşi dau demisia, dar el nu e suficient că e laş, e un om lipsa de onoare şi demnitate. În cazul Caracal nu şi-a făcut datoria. A vorbit la întâmplare, lucrurile şi evenimentele l-au depăşit. Nu şi-a făcut datoria şi nu are demnitate, lipsa de personalitate şi demnitate, e mai mult decât laş. Nu a făcut nimic, mai mult a amânat şi tergiversat cercetările. (...) În urma evenimentelor de vineri, am impresia ca l-a impresionat si pe el (n.r. Klaus Iohannis) ce a vazut şi de ce sunt în stare aceşti funcţionari de stat", a explicat bunicul Luizei la România TV.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut, luni seară, procurorului şef al DIICOT demisia din cauza dosarului Caracal:"Este imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate și este nevoie de o schimbare la acest nivel, pentru a recredibiliza această instituție."

Klaus Iohannis: Îi cer domnului Bănilă de la DIICOT demisia

Felix Bănilă, procurorul-şef al DIICOT, a reacţionat la cererea preşedintelui Klaus Iohannis de a-şi prezenta demisia, spunând că aceasta este un act unilateral de voinţă, "dar sunt împrejurări în care aceasta ar putea reprezenta expresia unui om laş şi poate chiar lipsit de responsabilitate". În consecinţă, Felix Dănilă dă asigurări că, în cazul său, nu se va întâmpla aşa.

Felix Bănilă, reacţie la solicitarea lui Klaus Iohannis de a-şi da demisia. "Activitatea DIICOT nu se rezumă numai la cazul Caracal"