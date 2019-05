Cadou de la Instagram pentru elevii și studenții care dau examene în acest an! Ce pot face utilizatorii

Platforma media deţinută de Facebook lucrează la noul proiect alături de serviciul de sprijinire al tinerilor The Mix şi organizaţia de caritate Campaign Against Living Miserably (Calm).

Instagram a lansat o revistă online pentru a le oferi studenţilor și elevilor sfaturi şi sprijin pentru gestionarea stresului din timpul sesiunilor de examene, scrie a1.ro.

Revista online, numită #GramFam, oferă informaţii şi sfaturi de la o serie de celebrităţi şi influenceri, între care actriţa Jameela Jamil şi Dr Alex George, star al emisiunii Love Island.

Instagram a declarat că utilizarea hashtagului #examstress pe platformă a crescut cu 640% în perioada martie - mai 2018. La rândul său, The Mix a afirmat că a observat o creştere cu 114% a utilizării serviciilor sale de către tineri în acceaşi perioadă a anului trecut, arată cei de la Agerpres.

"An de an, vedem tot mai mulţi tineri care se confruntă cu stresul în timpul sezonului de examene, motiv pentru care parteneriatul nostru cu Instagram, Calm şi cu toţi contributorii #GramFam este atât de important", a declarat directorul executiv al The Mix, Chris Martin.