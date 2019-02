CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 10 februarie 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

EVITA ALERGENII

Acest mesaj vine sa iti confirme faptul ca o problema de sanatate este cauzata sa axacerbata din cauza unei reactii alergice. Verifica-ti mai intai dieta, pentru ca voi oamenii consumati deseori substante care va provoaca alergie. Dupa ce ai investigat dieta si ti-ai observat reactiile din corp in functie de ce mananci, verifica-ti factorii alergeni din casa. Tu sau persoana la care te gandesti esti sensibil si trebuie sa iti onorezi corpul. Sistemul imunitar iti raspunde in feluri diferite si este un bun moment sa diminuezi iritantii toxici. De regula, primii ce iti vin in minte sunt cei pe care trebuie sa ii elimini, pentru ca raspunsul iti este dictat de intuitia si ghidarea ta interna. Cere-ne ajutor sa faci schimbari sanatoase, cum ar fi sa iti detoxifiezi casa dar si viata de situatii sau oameni ce iti provoaca reactii alergice la fel precum un aliment sau o substanta chimica. Fa schimbari sanatoase si lasa in urma ceea ce nu iti este benefic.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: incredinteaza lui Dumnezeu si ingerilor dependenta de substantele ce iti provoaca alegii; participa la programe care te ajuta sa te eliberezi de dependente ; este timpul sa traiesti intr-un mediu mai sanatos ; cumpara un purificator de aer pentru casa si biroul tau ; curata-ti pernele si covoarele de factori alergeni precum acarienii si praful.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa imi dau seama care sunt schimbarile benefice pe care merita sa le fac in viata mea pentru a trai usor si bine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IUBIRE NEMURITOARE

"Iubirea pe care ai impartasit-o este eterna, indiferent de situatie"

Cand vine vorba de aspecte ce tin de inima, ajutorul pentru tine este aici. Este in jurul tau peste tot, este in interiorul tau. Intelepciunea ta interioara poate parea redusa la tacere atunci cand simti durere de orice fel. Totusi, esti asigurat ca vindecarea prin care treci este rapida si eficienta si tu te vindeci cu adevarat din interior spre exterior. Intai, inima ta este cea care trebuie sa se vindece de orice durere, despartire, tradare, doliu, singuratate, separare. Poate sa dureze ceva timp, deci ai rabdare cu tine. Trateaza-te asa cum faci cu cineva care se vindeca : cu atentie, delicatete si blandete. Mai departe, iesi in lume, in medii blande precum parcul, natura de orice fel, pentru ca aceasta energie iti este esentiala. Natura este marele vindecator, sa stii. De aceea noi, ingerii tai, suntem in mod frecvent printre flori si copaci. Desi copacii si florile par creatii tacute, sunt de fapt foarte vorbarete atunci cand respiri profund si le savurezi magia. Petrece timp prin paduri si pe langa copaci, dar si alaturi de animale. Te vei revigora la nivel de spirit si iti vei dori sa te manifesti printre oameni din nou. Iti promit ca inima ta se va vindeca iar tu ii vei putea ajuta si pe altii in acest sens, din experientele tale.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: iubirea de la partenerul tau romantic este eterna, indiferent de aparentele exterioare; te vindeci dupa o despartire; te vindeci dupa oricare forma de pierdere, inclusiv materiala ; da drumul unei vechi relatii nefunctionale pentru a face loc uneia noi ; iubirea pe care tu o trimiti spre lume este parte importanta din misiunea ta spirituala ; cineva iubit de tine si care a murit iti transmite ca este bine si fericit si iti trimite iubirea sa.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii si incurajezi sa imi deschid inima cu incredere si bucurie in darul vietii.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IA-O USUREL

"Nu este nevoie sa te grabesti sau sa fortezi ca lucrurile sa se intample. Totul are loc la momentul potrivit si perfect."

A hrani o cauza sau o relatie implica un angajament pe termen lung care nu poate fi zorit. Acest nivel de devotament vine dintr-un spatiu de iubire adanca si implicare. Mie imi pasa ce se intampla cu planeta si cu cei pe care ii iubesc asa de mult incat sunt dispus sa raman alaturi de ei orice ar fi si oricat. Acest lucru nu este mereu usor, dar pentru mine este singurul mod de a ma asigura ca lucrurile sunt rezolvate si vindecate. Eu ascult de intuitiile si inspiratiile pasionale ale inimii tale. Tu esti cel ce va beneficia din faptul ca te dedici prioritatilor tale. Te vei simti asa de bine despre tine daca iti faci timp pentru relatiile si proiectele care conteaza cu adevarat pentru inima ta. Fa ce este important pentru tine si fa cu devotament absolut. Dar tine minte ca nu exista nicio competitie pentru scopul real al vietii tale, deci nu ai de ce sa te ingrijorezi, sa te grabesti sau sa simti ca trebuie sa fortezi lucrurile sa se intample.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu te ingrijora despre scopul obiectivelor tale ; nu face miscari subite ; progresul cel mai bun acum e cel cu pasi inceti dar siguri ; usureaza-ti viata in loc sa o traiesti grabit ; fa o noua munca incet incet si partial in timp ce inca o faci pe cea veche si doar gradat desprinde-te in timp de vechea cariera.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi reglezi ritmul in care traiesc, muncesc, iubesc si ma implic, pentru a fi spre binele inalt al tuturor si a curge totul in viata mea cu usurinta.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.