CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICA 16 IUNIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Cinsteste-te si ai incredere in propriile sentimente

Ingerii iti cer sa privesti launtric si sa asculti, pentru ca acest mesaj este un semn ca sentimentele tale sunt in acord cu adevarul. S-ar putea sa nu fie placut sa te confrunti cu unele din aceste sentimente, dar ele au o motivatie importanta. Daca te afli intr-un conflict, stai jos, ia un creion si o hartie si raspunde-ti singur la aceste intrebari "ce simti? De ce ? ce ti-ar placea sa faci ?". Sentimentele iti vor vorbi cu voce tare si clar, daca iti pastrezi mintea deschisa si ai incredere in ce auzi. Respecta-ti vocea launtrica, forta vitala puternica ce va conecteaza la divinitate. Adesea, Dumnezeu si ingerii raspund la rugaciuni si te calauzesc prin senzatiile fizice si prin trairile emotionale. Daca spui "O, e doar o senzatie sau un sentiment" ignori ajutorul divin vital. Acest mesaj iti reaminteste sa te asculti intr-adevar, prin senzatii si sentimente.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : E timpul sa accepti ca nu esti fericit intr-o anumita situatie si sa iei masurile potrivite de corectare / Cineva incearca sa iti vorbeasca facandu-te sa te simti intr-un anumit fel – fii atent la barometrul interior.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghele Mihail, pentru ca ma sprijini, ma calauzesti si ma protejezi in timp ce ascult si actionez conform sentimentelor mele. Ajuta-ma sa inteleg si sa-mi exprim emotiile cu iubire.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Este timpul sa iesi din aceasta situatie nesanatoasa

Ingerii ti-au auzit rugaciunea de ajutor si raspunsul lor vine prin aceasta carte. Ati indurat prea mult timp o situatie toxica, investind timp si energie care nu au dat rezultate sanatoase. Aceasta experienta nu este benefica pentru tine si pentru ceilalti oameni implicati. Nu trebuie sa ramai in negativitate. Paraseste aceasta situatie fara ezitare sau vinovatii. Ingerii te vor ajuta astfel incat plecarea sa fie cat mai armonioasa posibil. Esti pazit si protejat. Urmeaza-ti pas cu pas calauzirea launtrica.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : iesi dintr-o bucla de ganduri repetitive negative in care te afli de ceva vreme, ganduri bazate de frica sau furie / solicita un nou loc de munca / detoxifiere de alcool, tigari sau alte droguri / apeleaza la un consultant specializat in relatii / vorbeste deschis persoanei cu care ai dificultati / adopta o dieta mai sanatoasa / muta-te in casa noua / consulta un avocat de divorturi daca asa simti / asigura-te ca mediul in care locuiesti este liber de toxine si energii negative.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, asupra caror aspecte ale vietii mele trebuie sa ma focalizez mai mult acum ? Multumesc ca m-ai ajutat sa iti aud raspunsurile si ca mi-ai dat curajul de a face schimbari sanatoase in viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre.

Acest mesaj iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit / Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele / o rezolvare miraculoasa este deja in curs / bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti sa scap de aceasta situatie lasand-o cu credinta si incredere in seama intelepciunii Tale divine si a iubirii Tale nesfarsite, pentru a rezolva si a vindeca orice si pe oricine este implicat.

